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04.11.2026 06:31:28
Xometry A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xometry A hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 252,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 180,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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