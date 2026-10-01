Xometr a Aktie
WKN DE: A3CTJB / ISIN: US98423F1093
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01.10.2026 03:42:38
Xometry CEO Sells 1,500 Shares Amid a 67% One-Year Return
Sanjeev Singh Sahni, Chief Executive Officer of Xometry, Inc. (NASDAQ:XMTR), sold 1,500 shares of Class A Common Stock on September 14, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($85.23); post-transaction value based on September 14, 2026 market close ($85.03).
Xometry has established itself as a leading digital marketplace for custom manufacturing with TTM revenues of $807.5 million, demonstrating significant scale within the industrial distribution sector. The company's platform-based model provides competitive advantages through operational efficiency, reduced manufacturing lead times, and access to a diversified supplier base.
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Nachrichten zu Xometry Inc Registered Shs -A-
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|GNW-News: Flexibler Zugang wird zum neuen Wettbewerbsvorteil: Xometry veröffentlicht Branchenausblick 2027 für das produzierende Gewerbe (dpa-AFX)
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03.08.26
|Ausblick: Xometry A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Xometry A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Xometry Inc Registered Shs -A-
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