XORTX Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

XORTX Therapeutics hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

XORTX Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at