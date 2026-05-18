XORTX Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

XORTX Therapeutics äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,80 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte XORTX Therapeutics -1,360 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at