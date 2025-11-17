XORTX Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

XORTX Therapeutics hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at