Xos: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xos hat am 22.03.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,293 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 114,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,4 Millionen USD im Vergleich zu 8,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 13,110 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -13,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 44,52 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,38 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 8,250 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 42,12 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at