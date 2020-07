Xovis vervielfacht Ihre Optionen auf einen Schlag

3D-Sensoren von Xovis ermöglichen zwei neue KI-Funktionen für die In-Store-Analytik

ZOLLIKOFEN, Schweiz, 3. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Als seine „All-in-a-day's work"-Arbeit außergewöhnlich wurde, intensivierte Xovis seine Forschung und Entwicklung, um unvorhergesehene Herausforderungen zu lösen. Heute präsentiert das Unternehmen mit Stolz zwei neue KI-Funktionen für seine 3D-Sensoren zur Personenzählung: Erkennung von Gesichtsmaske und Blickrichtung. Während die Blickrichtungserkennung bereits im Januar dieses Jahres angedeutet worden war, entstammt die Gesichtsmaskenerkennung der aktuellen Situation mit COVID-19. Xovis hofft, dass dies seinen Kunden dabei helfen wird, die Vorschriften im Bereich der öffentlichen Gesundheit einzuhalten. Die innovative und DSGVO-konforme Technologie des Unternehmens, ist die einzige, die Gesichtsmasken direkt auf 3D-Sensoren erkennt.

Die Xovis-Einzelhandelsleiterin Anne Wyder meinte dazu: „COVID-19 hat Gesichtsmasken in vielen öffentlichen Bereichen zur Pflicht gemacht. Wir haben darauf mit der Entwicklung einer neuen KI-Funktion für unsere Sensoren reagiert, die erkennt, ob Gesichtsmasken tatsächlich getragen werden. Um Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen, wird dieses neue Software-Plugin für die Gesichtsmaskenerkennung bis Ende des Jahres für unsere Integrator-Partner, die mit dem Xovis-Cloud-Konto arbeiten, kostenlos sein."

Trotz COVID-19 und gleichzeitig wegen der darauf folgenden globalen Krise bietet Xovis aktiv technologische Lösungen für Menschenansammlungen und das physische Distanzmanagement an. Christian Studer, CPO von Xovis, drückt dies so aus: „Wir waren fleißig. Wir haben nicht nur die Entwicklung des lang erwarteten View Direction-Plugins für In-Store-Analytik abgeschlossen, sondern sind in einer agilen Reaktion auf die sich ändernden Marktanforderungen sogar noch einen Schritt weiter gegangen, um für unsere Kunden ein „Extra" in unserer Firmware zu schaffen. Sowohl die Gesichtsmaskenerkennung als auch die View Direction-Funktionen ermöglichen einen tieferen Einblick in das Kundenverhalten, dessen Analyse so wichtig wie nie zuvor ist."

Als unangefochtener Innovator der auf 3D-Stereovisionssensoren basierenden People-Flow-Technologie ist Xovis bestrebt, Kunden und Partnern gleichermaßen die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Denn Menschen zählen.

