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18.11.2026 06:31:28
XP A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
XP A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 860,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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