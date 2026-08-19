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19.08.2026 06:31:29
XP A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
XP A hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
XP A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 966,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 799,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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