XP A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

XP A hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

XP A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 153,16 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 93,77 ARS je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat XP A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 145,47 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 754,07 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at