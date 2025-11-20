|
XP A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
XP A hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
XP A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 153,16 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 93,77 ARS je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat XP A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 145,47 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 754,07 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
