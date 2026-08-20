XP A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

XP A hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 188,93 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 126,60 ARS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat XP A mit einem Umsatz von insgesamt 1 361,67 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 918,90 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 48,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at