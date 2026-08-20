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20.08.2026 06:31:29
XP A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
XP A hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 188,93 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 126,60 ARS je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat XP A mit einem Umsatz von insgesamt 1 361,67 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 918,90 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 48,18 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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