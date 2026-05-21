XP A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

XP A veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 170,34 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 104,15 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat XP A mit einem Umsatz von insgesamt 1 268,90 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,74 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 60,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at