XP A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 199,18 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte XP A 152,91 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 515,07 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1 143,64 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at