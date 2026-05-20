XP A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

XP A lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat XP A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 894,8 Millionen USD im Vergleich zu 750,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at