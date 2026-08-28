XP Chemistries Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

XP Chemistries Registered hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte XP Chemistries Registered ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at