Xpecunia Nordic Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xpecunia Nordic Registered hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpecunia Nordic Registered 0,010 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 71,42 Prozent auf 3,1 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at