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03.09.2026 06:31:29
Xpecunia Nordic Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Xpecunia Nordic Registered präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 783,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 0,4 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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