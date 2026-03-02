02.03.2026 06:31:29

Xpecunia Nordic Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Xpecunia Nordic Registered hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 67,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,5 Millionen SEK umgesetzt.

Xpecunia Nordic Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,440 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,64 Millionen SEK – eine Minderung um 38,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,48 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at

