Xpecunia Nordic Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Xpecunia Nordic Registered hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7,9 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,8 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at