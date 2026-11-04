Xpel Technologies Aktie
WKN DE: A2PN36 / ISIN: US98379L1008
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04.11.2026 14:07:59
XPEL, Inc. Reveals Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - XPEL, Inc. (XPEL) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $16.34 million, or $0.59 per share. This compares with $12.94 million, or $0.47 per share, last year.
Excluding items, XPEL, Inc. reported adjusted earnings of $17.04 million or $0.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.9% to $137.81 million from $125.42 million last year.
XPEL, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.34 Mln. vs. $12.94 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.47 last year. -Revenue: $137.81 Mln vs. $125.42 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 125 M To $ 127 M
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