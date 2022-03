Xpel Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xpel Technologies hat am 28.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Xpel Technologies hat ein EPS von 0,220 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat Xpel Technologies 70,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 259,26 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 158,92 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,23 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 258,34 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at