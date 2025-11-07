Xpel Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xpel Technologies stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xpel Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,4 Millionen USD im Vergleich zu 112,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at