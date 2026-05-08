Xpel Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xpel Technologies gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xpel Technologies 0,310 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,04 Prozent auf 117,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at