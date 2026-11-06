Xpel Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xpel Technologies hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent auf 137,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at