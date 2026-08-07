Xpel Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xpel Technologies hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at