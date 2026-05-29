XPeng A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

XPeng A hat am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,05 HKD. Im Vorjahresquartal hatten -0,370 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 14,71 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at