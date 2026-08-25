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25.08.2026 06:31:29
XPeng A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
XPeng A veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,270 HKD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 22,73 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte XPeng A 19,72 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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