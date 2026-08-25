XPeng A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

XPeng A veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,270 HKD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 22,73 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte XPeng A 19,72 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at