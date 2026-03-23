XPeng A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

XPeng A hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte XPeng A ein EPS von -0,760 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,16 Prozent auf 24,41 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,42 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,040 HKD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 23,82 Milliarden HKD gesehen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,650 HKD beziffert. Im Vorjahr hatte XPeng A ein Ergebnis je Aktie von -3,320 HKD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat XPeng A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 87,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,20 Milliarden HKD im Vergleich zu 44,31 Milliarden HKD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,215 HKD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 86,87 Milliarden HKD erwartet.

Redaktion finanzen.at