XPeng A lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 HKD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat XPeng A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,24 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 22,27 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at