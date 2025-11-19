XPeng A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

XPeng A hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,040 HKD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 102,59 Prozent auf 22,27 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,99 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at