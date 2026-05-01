Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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01.05.2026 13:15:27
XPeng April Deliveries Fall 11.5% Despite Monthly Uptick
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20.03.26
|Ausblick: Xpeng legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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06.03.26
|Erste Schätzungen: Xpeng stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)