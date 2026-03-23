23.03.2026 06:31:29

Xpeng: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xpeng hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,10 Prozent auf 3,14 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,020 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 20,92 Milliarden CNY gesehen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,170 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Geschäftsjahr 10,67 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 5,68 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 1,098 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 76,98 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at

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