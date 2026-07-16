Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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16.07.2026 16:00:00
Xpeng bringt Elektro-SUV L03 mit schneller Fahrassistenz nach Europa
Xpeng führt sein Elektro-SUV L03 zeitgleich in China und Europa ein. Erste Daten und Preise gab XPeng auf dem globalen Launch-Event jetzt in München bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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