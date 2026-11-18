Xpeng hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,45 Prozent auf 3,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at