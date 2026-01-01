Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|
01.01.2026 09:08:24
XPeng December Vehicle Deliveries Up 2%
(RTTNews) - XPeng Inc. (XPEV, 9868.HK) announced that it delivered 37,508 vehicles in December 2025, representing a year-over-year increase of 2%. Total annual deliveries in 2025 reached 429,445 units, representing a 126% increase over the prior year.
For the full year 2025, XPENG delivered 45,008 vehicles in overseas markets, up 96% year-over-year, and expanded its global footprint to 60 countries and regions by year-end.
XPENG's total vehicles delivered in 2025 are expected to reduce life-cycle greenhouse gas emissions by more than 6.61 million tons — equivalent to the carbon absorption of 110 million young trees over 10 years.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xpengmehr Nachrichten
|
19.08.25
|Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Xpengmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Xpeng
|18,05
|4,03%