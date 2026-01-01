Xpeng Aktie

Xpeng für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.01.2026 09:08:24

XPeng December Vehicle Deliveries Up 2%

(RTTNews) - XPeng Inc. (XPEV, 9868.HK) announced that it delivered 37,508 vehicles in December 2025, representing a year-over-year increase of 2%. Total annual deliveries in 2025 reached 429,445 units, representing a 126% increase over the prior year.

For the full year 2025, XPENG delivered 45,008 vehicles in overseas markets, up 96% year-over-year, and expanded its global footprint to 60 countries and regions by year-end.

XPENG's total vehicles delivered in 2025 are expected to reduce life-cycle greenhouse gas emissions by more than 6.61 million tons — equivalent to the carbon absorption of 110 million young trees over 10 years.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xpengmehr Nachrichten

Analysen zu Xpengmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Xpeng 18,05 4,03% Xpeng

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:29 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
08:44 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
08:41 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen