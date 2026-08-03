Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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03.08.2026 12:33:08
XPeng July Deliveries Rise 4% As EV Maker Expands Global Footprint
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27.05.26
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20.03.26
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06.03.26
|Erste Schätzungen: Xpeng stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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