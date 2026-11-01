Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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01.11.2026 04:50:20
XPeng October Vehicle Deliveries Rise 20% As Overseas Sales Surge And Robotaxi Ambitions Advance
(RTTNews) - Chinese electric vehicle maker XPeng Inc. (XPEV, 9868.HK) reported strong delivery growth in October 2026, delivering 50,237 vehicles, a 20% increase year-over-year, supported by robust domestic demand and rapidly expanding overseas sales.
Monthly overseas deliveries climbed 166% year-over-year to 13,326 units, underscoring XPeng's accelerating global expansion strategy and growing presence in international EV markets.
XPeng also strengthened its product lineup with the official launch of the XPENG L05 in mainland China during October. The company said customer deliveries of the new model are scheduled to begin on November 1, 2026, providing an additional growth driver heading into the final months of the year.
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