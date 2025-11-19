Xpeng präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xpeng ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xpeng die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 102,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,85 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,41 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at