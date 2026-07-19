Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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19.07.2026 06:00:20
Xpeng says China close to building ‘killer’ rival to Tesla Model Y
Elon Musk’s SUV remains top-selling electric vehicle in many parts of the world as well as second most popular in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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