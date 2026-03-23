Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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23.03.2026 03:51:09
Xpeng shares decline as revenue forecast misses estimates
The company expects sales of 12.2 billion yuan to 13.3 billion yuan during the first three months of this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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