Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|
02.02.2026 11:45:44
XPeng Stock Falls After January Deliveries Plunge 34%
This article XPeng Stock Falls After January Deliveries Plunge 34% originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xpeng
|
19.08.25
|Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Xpeng
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Xpeng
|14,50
|-3,97%