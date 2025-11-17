Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|Tesla-Konkurrent
|
17.11.2025 13:34:00
Xpeng überrascht bei Gewinn, enttäuscht beim Umsatz - Aktie gibt nach
Der Elektroautobauer Xpeng hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Das Minus je Aktie lag bei 0,16 CNY und fiel damit deutlch kleiner aus als noch vor Jahresfrist, als der Tesla-Konkurrent je Anteilsschein einen Verlust von 1,62 CNY in den Bücher stehen hatte. Analysten waren zuvor einem einem Minus je Aktie von 0,47 CNY ausgegangen.
Der Umsatz lag unterdessen mit 20,38 Milliarden CNY über dem Vergleichswert des Vorjahres (10,1 Milliarden CNY), damit unterbot Xpeng die Markterwartungen leicht, die im Vorfeld bei 20,39 Milliarden CNY gelegen hatten.
Die Xpeng-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE 4,04 Prozent tiefer bei 24 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
