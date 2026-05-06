Xperi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xperi gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Xperi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 87,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at