Xperi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xperi präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 111,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at