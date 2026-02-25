|
25.02.2026 06:31:29
Xperi gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Xperi ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xperi die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 182,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,990 USD gegenüber 0,570 USD im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 443,39 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Xperi 376,02 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
