Xperi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Xperi hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte Xperi ebenfalls ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 96,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xperi 85,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at