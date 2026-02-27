Xperi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xperi hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 116,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,230 USD. Im Vorjahr hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 448,11 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 493,69 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at