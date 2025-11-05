Xperi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xperi stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,170 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,44 Prozent auf 87,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at