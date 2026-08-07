Xperi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xperi hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Xperi hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,320 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xperi einen Umsatz von 105,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at