Xperi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xperi hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 16,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at